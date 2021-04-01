Производство фруктовых чипсов запустили курганские студенты

Команда Курганского техникума сервиса и технологий победила на фестивале студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж- 2021». Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что студенты специально для конкурса разработали технологию производства чипсов из разных фруктов.

«Делаем их разной ширины, толщины и формы из яблок, хурмы, мандаринов и груш», — рассказала преподаватель студентов.

При этом в ход идут и те остатки фруктов, которые нельзя использовать для производства чипсов. Их добавляют в напиток на основе иван-чая.