Производство детского питания Heinz в России выставили на продажу

Американская компания Kraft Heinz выставила на продажу свое производство детского питания в России. За два завода, а также бренды «Умница» и «Сами с усами» она запросила три миллиарда рублей, сообщил «Коммерсант».

Компания предложила выкупить предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания. Они выпускают более 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре в год. Кроме того, американцы откажутся от локальных брендов «Умница» и «Сами с усами».

Официально информацию о продаже в Kraft Heinz не подтвердили, однако о сделке рассказали источники в инвестиционных и производственных кругах, а также знакомые с условиями сделки.

Полностью уходить из России Kraft Heinz не планирует. Производство кетчупов, соусов и консервов «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области останется. Оно приносит американской компании наибольшую часть выручки.