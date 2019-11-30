Производство черной икры в России выросло

За январь–сентябрь отечественные аквакультурные хозяйства выпустили 32,7 тонны икры осетровых рыб. А вот икры лососевых добыли меньше: за восемь месяцев произведено 16,2 тысячи тонн.

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При этом производство красной икры сократилось на 4,4% и составило 19,3 тысячи тонн.

В Росрыболовстве рост производства черной икры связали с увеличением числа аквакультурных хозяйств. Кроме того, на это повлияло активное строительство в 2015–2016 годах садков для выращивания осетровых рыб.

Всего в России расположено около 80 аквакультурных хозяйств. Они находятся в основном в Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах. В ближайшие несколько лет их производство продолжит расти и дальше.

Однако существует и другое мнение: производство икры осетровых у хозяйств в России не растет, а падает. Так считает президент Союза осетроводов Александр Новиков. По его предположению, прирост мог произойти из-за «перефасовщиков». Схема такая: недобросовестные производители завозят из-за границы, в основном из Китая и Уругвая, черную икру в большой таре объемом 1,8 килограмма. Потом на своих предприятиях они раскладывают продукт по маленьким баночкам. В итоге перефасованная икра уже считается отечественной.

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С 2005 года в России запрещен вылов осетровых рыб в Волге и Каспийском море. Производство черной икры разрешено только аквакультурным хозяйствам. Именной по этой причине ее выпуск на порядок меньше, чем красной икры.

За три квартала 2019 года Россия ввезла из других стран около пяти тонн осетровой икры на 1,2 миллиона долларов, подсчитал сайт РБК на основе данных Федеральной таможенной службы. В 2018-м за этот же период в РФ завезли практически в 2,5 раза больше икры — 12,2 тонны на 2,6 миллиона долларов.