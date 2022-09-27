Производственники из Тюмени намерены расширить сотрудничество с ЯНАО | 360°

Общество 27 сентября 2022, 18:54 Поделиться Telegram

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Viber Производственники из Тюмени намерены расширить сотрудничество с ЯНАО

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Старейший завод Тюмени намерен открыть в ЯНАО новую линию производства. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

На заводе цифровые промышленные машины делают заготовки для будущего электрощитового оборудования. Установки, изготовленные на тюменском предприятии, планируется в ближайшем будущем отправить в Новый Уренгой.

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«Ямал для нас стратегический регион, на него мы направлены, поэтому поставки регулярно осуществляем», — отметил руководитель предприятия Азамат Копин.

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