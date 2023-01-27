Общество 27 января 2023, 18:48 Производителям попасть со своим товаром в торговую сеть — легко!

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Продукты собственных торговых марок сетей (СТМ) становятся все более популярными среди покупателей. В торговой сети «Верный» товаров под собственными марками уже под тысячу. Их число будет расти: «Верный» запустил площадку для поиска производителей товаров частной марки. Любой производитель может оставить свое предложение и увидеть категории, в которых сеть ведет поиск производителей. Попасть со своим товаром в сеть легко.

По словам руководителя PR-службы и рекламных проектов торговой сети «Верный» Олеси Лаптевой, многие продукты частной марки в торговой сети уже обогнали по продажам раскрученные бренды. В торговой сети уверены: такие продукты займут прочное место на полках. В ближайшие три года «Верный» планирует увеличить долю товаров частной марки в товарообороте сети в три раза.

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«В 2022 году эта доля увеличилась на 30%. Наши покупатели знают и любят наши товары частной марки, потому что они вкусные, качественные и на 20-30% дешевле, чем товары-аналоги, потому что в их стоимость не заложены расходы на рекламу», — сказала Лаптева.

Количество таких товаров будет только расти. «Верный» запустил площадку для поиска производителей товаров частной марки. Каждому производителю открыт доступ в сеть. Производитель может оставить свое предложение и просмотреть уже имеющиеся категории на специальном сайте.

Примером такого эффективного сотрудничества служит взаимодействие торговой сети «Верный» с агрохолдингом «ЭКО-культура». Вместе они работают много лет и выпускают томаты, огурцы и зелень. Плюсы сотрудничества для производителя очевидны. При выпуске товара под маркой сети производителю не нужно вкладываться в рекламу или маркетинг.

Управляющий продажами агрохолдинга «ЭКО-культура» Анна Суворова отметила, что с первых дней совместной работы с «Верным» они активно участвуют в проекте по производству товаров частной марки. По ее словам, сеть выступает серьезным стратегическим партнером компании.

«Все-таки шесть лет — это немаленький срок. Поэтому наравне с поставками собственной продукции, под нашим брендом мы активно участвуем и в поставках под брендом Green Vitamin», — отметила Суворова.

Все виды томатов выращивают в теплицах, площадь которых составляет около пяти сотен гектаров по всей России. Чтобы на прилавках «Верного» оказались свежие и вкусные овощи, в ход идут новейшие технологии.

Руководитель ЦРЦ агрохолдинга «ЭКО-культура» Антон Шарапов заверил, что компания — лидер производства томатов в закрытом грунте в стране. В торговую сеть «Верный» агрохолдинг отгружает широкий ассортимент продукции.

«21 день — это крайний срок, когда томат должен лежать у вас на столе. С момента срыва с ветки до попадания к нам в распределительный центр должно пройти три дня. Семь дней максимум, когда мы должны отгрузить в торговую сеть и далее томат должен пролежать от семи дней до 21, то есть две недели еще», — подчеркнул он.

Сегодня в России собственные торговые марки как направление развития отношений «производитель-ретейлер» выходят на новый уровень. Торговая сеть «Верный» запустила удобный портал для производителей, которые заинтересованы в совместном производстве товаров частной марки для ретейлера. Удобный рубрикатор, пакет документов — все понятно и четко. Любой производитель может зайти в раздел товаров под маркой сети, сделать коммерческое предложение по текущему и новому ассортименту. По каждому товару на сайте можно увидеть необходимую цену, техническое задание, договор.

Реклама. ООО «Союз Св. Иоанна Воина». ИНН 7729705354.

www.verno-info.ru