Производителя улиток из Подмосковья обрадовала реакция Путина

Фермер из Подмосковья Сергей Балаев, задавший вопрос президенту РФ Владимиру Путину об улитках на встрече в Адыгее, рассказал «360», что очень волновался перед тем, как обратиться к главе государства.

Однако реакция президента на инициативу внести фермы улиток в список сельхозтоваропроизводителей его очень вдохновила.

«Мне очень понравилась реакция Владимира Владимировича на мое выступление. Она внушает оптимизм. Обещание приехать на ферму совсем радует», — заявил фермер.

Напомним, в ответ на предложение Балаева Владимир Путин ответил, что улитки такой же пищевой продукт как рыба или устрицы. Президент также пошутил, что улитки являются признанным афродизиаком, и за их счет можно будет решить вопрос падения рождаемости.