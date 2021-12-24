Производители спиртного назвали идею убрать алкомагазины из городов «драконовской мерой»

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев прокомментировал идею депутата Госдумы Султана Хамзаева вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов. По его словам, это приведет не к оздоровлению нации, а к употреблению нелегального алкоголя. Об этом написал NEWS.ru.

«У нас уже было в 15-м году, когда с повышением акцизов у нас было 55% нелегального оборота. Эта мера чревата тем, что люди станут потреблять гораздо больше нелегального алкоголя. И мы прекрасно понимаем, к чему это приводит. Только в ноябре месяце в Екатеринбурге и Орске от прямого отравления этанолом умерло 150 человек. Если это реализуют, то здоровье нации резко ухудшится», — подчеркнул Косарев.

По его словам, в России сейчас около 70-ти тысяч населенных пунктов не имеют лицензированных магазинов, торгующих алкоголем. Вводить такую инициативу — абсолютно «драконовская мера». Сокращение легального алкоголя приводит к тому, что люди начинают пить контрафактное спиртное или самогон, заключил Косарев.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. По его словам, на здоровье нации влияют алкогольная, наркотическая и табачная угрозы.