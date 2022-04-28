Производители соков в России предупредили о проблемах из-за импортного оборудования

Производители соков и других безалкогольных напитков в России высказали опасения, что у них могут возникнуть серьезные проблемы из-за высокой доли импортного оборудования. Об этом заявил глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

По его словам, речь идет о том, что если оборудование потребуется, например, починить, то из-за сбоев в поставках комплектующих это будет очень проблематично. Что в итоге, как подчеркнул Новиков, повлечет неприятные последствия, вплоть до остановки линий, написало РИА «Новости».

«Производство напитков в России более чем на 90% укомплектовано иностранным оборудованием, в том числе европейским, сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий», — сказал он.

По его словам, заменить комплектующие российскими аналогами невозможна, поэтому индустрии напитков сейчас нужна серьезна поддержка. На круглом столе в Общественной палате РФ Новиков указал на то, что пока программа в рамках импортозамещения оборудования для АПК и пищевой перерабатывающей промышленности не принесла значимых результатов.