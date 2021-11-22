Производители сладостей в России предупредили о росте цен на 20% перед Новым годом

Производители сладостей собираются по традиции повысить цены перед Новым годом. Изготовители кондитерских изделий уже приступили к тому, чтобы информировать о своих планах розницу. К примеру, один из лидеров рынка, компания «Акконд» уже разослала ритейлерам уведомления о том, что продукты подорожают с начала декабря на 5-20%.

Производители сладостей собираются по традиции повысить цены перед Новым годом. Изготовители кондитерских изделий уже приступили к тому, чтобы информировать о своих планах розницу. К примеру, один из лидеров рынка, компания «Акконд» уже разослала ритейлерам уведомления о том, что продукты подорожают с начала декабря на 5-20%.

О том, что цены в ближайшие дни будут расти в преддверии праздников, сообщили и другие популярные на рынке компании: бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов». Такую информацию получили «Известия» от представителей сетей крупных российских магазинов. Например, «Пятерочка» и «Перекресток».

По словам сотрудников, производители говорят о повышении стоимости составляющих для сладких товаров, а также о росте цены на упаковочные материалы. В Минсельхозе, в свою очередь, добавили, что кондитеры действительно вынуждены функционировать в условиях постоянного роста затрат.

В торговой сети «Верный» отметили, что каждый год им направляют письма о повышении цен на сладости в преддверии роста спроса на праздники. В сети сочли, что это явный показатель: поставщики не упускают возможности воспользоваться переменами на рынке для собственной выгоде.