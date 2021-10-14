Российские производители сидра из яблок обратились к Минсельхозу с просьбой ускорить решение вопроса о придании им статуса сельхозпроизводителей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра (НАПТС) Александра Казакова главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

Сидр, как отметили в НАПТС, с 2017 года отнесен к сельхозпродукции, ГОСТы на традиционный сидр из яблок и груш вступили в силу годом позже, но до придания его изготовителям статуса сельхозпроизводителей дело не дошло.

Такой статус позволит компаниям расширить возможности для продажи и рекламы продукции, а также получать субсидии на закладку садов, что даст стимул для расширения производства. Пока около 5% рынка приходится на традиционный сидр.

В этом году объем производства вина в России может сократиться на 30 миллионов бутылок. Причина кроется в многочисленных подтоплениях, которые были в Краснодарском крае летом. По прогнозу, подтопления приведут к потере 30 тысяч тонн винограда. Ущерб для виноградарей составляет порядка 600 миллионов рублей.