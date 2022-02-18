Размер упаковок с едой стал в последнее время уменьшаться. Производители пошли на эти меры из-за издержек производства и в попытке сохранить цены. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Источник в одной из розничных сетей сообщил, что шоколад «Россия» вместо привычных 85 граммов стал весить 82 грамма, объем растворимого кофе уменьшился с 95 до 85 граммов.

Кроме того, объем питьевых йогуртов Danone теперь составляет 260 граммов вместо 270, макаронные изделия «Макфа» представлены в упаковке 400 граммов, а не 450 граммов. Объем пива Heineken стал 0,43 литра вместо 0,45 или 0,5.

В Heineken подтвердили, что уменьшили размеры в попытке сохранить доступность этого продукта. В AB InBev Efes заявили, что на рынке существует дефицит алюминия, это влияет на цену конечной продукции, поэтому производители принимают меры.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев сообщил, что уменьшение объема упаковки для потребителя менее заметно, чем повышение цен. Поэтому покупатели, скорее всего, сохранят хорошее отношение к тому или иному бренду.

По последним данным Росстата, общая инфляция в годовом выражении январе достигла 8,73%. При этом в Центробанке подсчитали, что продуктовая инфляция превысила 11%. Об этом написала Lentа.ru.