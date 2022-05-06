Производители объяснили, почему не снижают стоимость продуктов после укрепления рубля

Ведущие российские производители продуктов питания ответили на запрос Генпрокуратуры, почему не снижают цены на товары после укрепления рубля. Крупнейшие профильные объединения направили в адрес ведомства письмо с пояснениями, сообщили «Известия».

В письме пищевики отметили, что курс рубля — это один из многих факторов, которые влияют на конечную стоимость продукции.

Импортные составляющие есть почти на каждом этапе производства, а долларовые цены на сырье и комплектующие нестабильны и растут во всем мире. В марте индекс цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос на рекордные 12,6%, сообщили авторы. Также пищевики отметили подорожание логистики в четыре раза.

Еще одна причина неснижения цен на продукты питания — высокая кредитная ставка, бизнес получает средства до 25% годовых, против 7-10% в феврале. Также увеличивается риски кассовых разрывов, так как торговые сети расплачиваются не очень оперативно, отметили авторы письма.