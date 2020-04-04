Производители предупредили о возможном дефиците телевизоров и холодильников в России

Бытовой техники на складах осталось максимум на месяц. Производители обратились к правительству с просьбой позволить им работать дальше, иначе вся Россия скоро выстроится в очереди за телевизорами и холодильниками.

Как сообщил РБК, президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук разослал письма премьер-министру Михаилу Мишустину, министру промышленности Денису Мантурову и главам ряда регионов. Их копии есть в распоряжении РБК.

В своем послании Онищук просит обеспечить функционирование всех элементов торгово-производственной системы отрасли на фоне пандемии. Если какое-то звено выпадет, бытовая техника исчезнет с прилавков.

По словам Онищука, запасов осталось не так много, а бытовая техника жизненно необходима людям. Телевизоры нужны, чтобы получать информацию о том, что творится в мире, а в холодильниках люди хранят еду и лекарства, чтобы они не испортились.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов рассказал, что сейчас в России многие заводы остановили свое производство, и предложил внести бытовую технику в список товаров первой необходимости. Предприятия прекратили свою работу в связи с тем, что в России весь апрель нерабочий из-за эпидемии. Президент России Владимир Путин принял такое решение для безопасности граждан.

В большинстве регионов РФ местные власти ввели режим строгой самоизоляции, чтобы предотвратить распространение инфекции. Всего в России зафиксировали 4731 случай заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 43 человека.