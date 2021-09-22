Производители предрекли рост цен на макароны в России

Дефицит твердых сортов пшеницы в России может привести к резкому росту цен на макаронные изделия. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на участников «круглого стола», которые собрались, чтобы прояснить ситуацию на рынке.

По словам управляющего «Поспелихинской макаронной фабрикой» в Алтайском крае Валерия Покорняка, стоимость твердых сортов пшеницы держалась на уровне 28 тысяч рублей за тонну. А в последние две недели она подскочила до 32-38 тысяч рублей.

Бизнесмен добавил, что цены на зерно увеличились не только в России. Сейчас такая тенденция отмечается по всему миру, и связана она с резкой засухой в Канаде и США. Многих производителей макаронных изделий «охватила паника». Некоторые из них могут продолжать свою работу только благодаря старым запасам.

Коммерческий директор отдела продаж ЗАО «Байсад» Лариса Левина заметила, что увеличился рост цен и на комплектующие примерно на 100-250%. В некоторых местах рынок материалов достиг повышения на 200%.