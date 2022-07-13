Производители попросили уменьшить этикетки продуктов для экономии бумаги и чернил

Производители продуктов попросили уменьшить этикетки на товарах ради экономии бумаги и чернил. Правительство России рассмотрит это предложение. Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила Росстандарт, Минпромторг и другие профильные ведомства к 22 июля изучить возможность уточнения российских стандартов «в области этикетирования продуктов». Текст поручения поступил в распоряжение РБК.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков назвал сокращение информации на этикетке разумным с точки зрения экономии расходных материалов. Однако техрегламент устанавливает объем информации, которая должна содержаться на этикетке обязательно. Без ее нанесения товар просто нельзя выпустить в оборот. Например, на этикетке обязаны размещать название, количество и состав продукта, дату изготовления и срок годности, условия хранения, показатели пищевой ценности. Кроме того, некоторые сведения должны быть напечатаны шрифтом определенного размера — уменьшать его также запрещено.

Ясно, что дату выпуска продукта и срок годности убирать нельзя, но в условиях нехватки упаковочных материалов можно было бы не наносить на этикетку «лишние реквизиты, которые могут не нести смысловой нагрузки для потребителя», заметил Новиков.

В то же время гендиректор полиграфической компании «ССЛ Контур» Марат Батыркаев считает, что уменьшение этикетки не принесет производителям ощутимой экономии. Расходы на этикетки в себестоимости готовой продукции, по его данным, не превышают 5%, а сокращение их площади даже на 30% едва ли приведет к удешевлению готовой продукции даже на 1%.