Общество 17 августа 2023, 04:00 Производители подняли цены на продукцию в России на 1,5% Росстат: цены производителей продуктов увеличились на 1,5% Телеканал «360»

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Производители пищевой продукции в России в июле увеличили стоимость ряда продуктов на 1,5% в сравнении с июнем. Такие данные привело РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

С начала 2023 года рост стоимости продуктов составил 3,6%. Однако по сравнению с июлем 2022 года цены снизились на 0,3%. Например, парная баранина подорожала на 21,3%, рост цен на рыбные продукты составил 18,9%, на мороженые раки — на 13,6%, и на рыбное филе — на 9,3%.

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Также увеличились цены производителей лапши (12,4%). При этом наблюдалось снижение стоимости на модифицированные крахмалы (-26,1%), на рыбные консервы (-12,7%) и на крахмальную патоку (-10,5%).

Ранее Росстат сообщал, что стоимость гречки в России впервые поднялась с середины мая прошлого года. Цена на крупу выросла на 0,29%. Кроме того, прогнозировался рост цен на курицу и свинину.