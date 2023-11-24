Общество 24 ноября 2023, 23:11 Производители пельменей дополнительно проверили продукцию на патогены после исследования Роскачества РБК: изготовители пельменей ответили на данные о патогенах в своей продукции Pixabay

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Российские производители пельменей организовали дополнительные служебные проверки после получения негативных результатов исследования Роскачества. Бренды решили перепроверить данные о патогенных бактериях в их продукции, сообщил РБК.

Внутреннее расследование организовала компания X5 Group, управляющая супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В торговой сети занимались реализацией пельменей под брендом «Рестория». В компании отметили, что провели претензионную работу с поставщиком из Ленинградской области, а также скорректировали меры безопасности на производстве.

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Служебное расследование провела и компания «Деликатесы Сибири». По словам ее представителей, при изготовлении, хранении и реализации пельменей никаких отклонений не выявили. При этом остатки партии утилизировали, чтобы они не попали к потребителям.

Бренд пельменей «Сибирская коллекция» заявил, что нарушений не допускал, а дополнительная экспертиза в независимой кредитованной лаборатории показала, что патогенов в продукции нет.

Ранее Роскачество забраковало по итогам исследования все популярные в России марки замороженных пельменей. В продукте обнаружили патогенные бактерии, кости, сою и мясо не заявленных на упаковке животных.