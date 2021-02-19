Производители объяснили рост цен на продукты подорожанием упаковки

Руспродсоюз попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить повышение цен на пластиковую упаковку на 10–15%. В объединение входит более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Производители получают предупреждения о подорожании упаковок с конца 2020 года. Поставщики объясняют это повышением стоимости приобретаемого сырья: в минувшем июле цена полиэтилена выросла на 25−30%, следует из текста обращения РПС, которое привели в «Коммерсанте».

Упаковка занимает примерно 30% в доле от общего производства пищевой продукции, объяснил газете зампред правления РПС Дмитрий Леонов. Участники союза в своем обращении отметили, что ее стоимость — «один из факторов, повлиять на которые производители продуктов не могут».

В ФАС пообещали принять меры, если увидят нарушения антимонопольного законодательства. В Минпромторге заявили, что получили письмо от производителей о подорожании сырья и перенаправили в антимонопольную службу. В Минсельхозе, в свою очередь, сообщили, что «обращали внимание профильного ведомства» на подорожание упаковки.

Президент Российского союза пекарей Алексей Ляпин подтвердил, что с конца прошлого года упаковка подорожала на 70%.

Одновременно с этим экологи поддержали переход на пластиковую упаковку: бумажные стаканчики для кофе не разлагаются.