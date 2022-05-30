Производители объяснили продажу сока в белых упаковках

Санкции привели к тому, что на полках российских магазинов появились белые упаковки. Производители назвали минималистичный дизайн вынужденной, но временной мерой.

Белые упаковки стали использовать из-за санкционного давления, которое вызвало проблемы с поставками некоторых видов картона, специальных лаков и красок. Производители перешли на минималистичный дизайн, чтобы не останавливать поставки своей продукции в магазины.

«Такой дизайн — временная и вынужденная мера», — заявили «Известиям» в пресс-службе «Садов Придонья».

По информации инсайдеров российского рынка, проблемы с запасами краски начались на на заводах шведско-швейцарской транснациональной компании Tetra Pak в РФ. Упаковку этой компании используют большинство российских производителей. Как заявила креативный директор брендингового агентства Depot Вера Зверева, альтернативы Tetra Pak существуют, но переход на них приведет к повышению расходов.

В «Садах Придонья» пояснили, что для перехода на любой другой вид упаковки нужно устанавливать новую производственную линию. Этот процесс является сложным, а также требует больших вложений.