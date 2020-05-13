Производители объяснили, как не нарваться на поддельные защитные маски

Покупателям сейчас предлагают разнообразные маски. Купить можно не только медицинские, но и текстильные, а иногда и нарваться на поддельные. При выборе этого средства защиты специалисты советуют смотреть на маркировку.

Генеральный директор АО «Чистовье» Виктор Артюшин посоветовал «360» при покупке маски выбирать проверенного продавца.

«Увидеть, есть ли внутри фильтрующий слой, не специалист не сможет. Здесь только в основном [смотреть] на репутацию продавца. По внешнему виду она должна быть просто аккуратной, то есть не может быть неправильно пропаянной или прошитой. Такая маска не прошла бы ни один тест», — пояснил он.

Когда получается регистрационное удостоверение, обязательно делаются тесты на токсикологию, физические свойства и полное соответствие ТУ.

«Есть стерильные маски. Они дезинфицируются в обязательном порядке. <…> Есть нестерильные маски. Здесь просто проверяются условия производства. Это не должен быть сарай с пылью, грязью, со всем остальным. Это должно быть нормальное производственное помещение», — сказал Артюшин.

Он добавил, что методы обработки есть разные, но они все сертифицированы. Покупать маски стоит в крупных магазинах или аптеках.

«В аптеке не возьмут маски без регистрационного удостоверения. Они побоятся лишиться лицензии. Они выбирают поставщиков, то есть откровенно левые брать не будут. Маски, купленные на заправке, и вы, и кто-угодно имеете право взять и сшить то, что называется „маска защитная“. На ней не написано „медицинская“», — подчеркнул гендиректор компании.

Заправки или другие точки не обязаны закупать именно медицинские маски. Они могут торговать чем угодно. При этом надпись «защитная» не противоречит законам. Продажа таких изделий не запрещена.

Руководитель швейного предприятия «Поваровская швейная фабрика» Татьяна Годунова рассказала «360», что все маски с фабрики забирает заказчик, который проводит их стерилизацию. Только после этой процедуры изделия попадают в аптеки и магазины.

«Вы шьете маску, дышите на нее. Вы же не будете после каждой маски руки мыть. Вот эти компании крупные, наша компания, они стерилизуют эти маски. Они их облучают как-то. „Энергоатом“ называется организация, которая обрабатывает маски у нас в стране», — объяснила она.

При этом Годунова отметила, что многоразовые маски можно постирать и погладить дома. Одноразовые изделия обязательно должны быть стерильными.

Начиная с 12 мая в московском регионе введен масочный режим. Все жители Подмосковья должны надевать маски перед выходом из дома. Москвичам необходимо еще и обзавестись перчатками. За нарушение правил предусмотрен штраф.