Общество 11 мая 2023, 10:52 Производители нашли способ обхода ограничений Google в смартфонах для России «Коммерсант»: производители для обхода ограничений Google в России применяют проект MicroG Unsplash

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Для обхода ограничений производители смартфонов, которые поставляют в Россию, приспособились использовать проект MicroG. Он позволяет обойти запреты, связанные с отказом предоставить лицензию Google Mobile Services (GMS). Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По словам источника, производители получают лицензию Google благодаря площадкам, которые позиционируют смартфоны для России как международные. У таких устройств отсутствует предустановленный магазин RuStore.

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Эксперты опасаются, что Google может отказывать в сертификации российским производителям смартфонов.

«Такие опасения <…> высказывали некоторые китайские фабрики, которые получили оповещение о деавторизации в случае сотрудничества с российскими производителями», — пояснил источник.

В начале мая стало известно, что монополию App Store на приложения для iPhone могут запретить в России.