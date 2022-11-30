Общество 30 ноября 2022, 19:34 Производители мебели начали выходить на маркетплейсы Эксперт по производству мебели Майстер: производители должны выходить на маркетплейсы

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Производители мебели начали продажи своей продукции на маркетплейсах. Владелец фабрики мягкой мебели Cinno Cillini Михаил Майстер поддержал эту тенденцию, сообщила НСН.

«Это абсолютно очевидно. Онлайн-канал приобретает все большее значение в розничной торговле в последние годы», — уточнил эксперт.

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Майстер отметил, что маркетплейсы особенно подходят для недорогой продукции. Производителям придется адаптироваться под этот инструмент из-за снижения офлайн-продаж, заключил он.

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