Производители «КовиВака» подали заявку на одобрение в Южной Корее

Вакцину от коронавируса «КовиВак» могут одобрить в Южной Корее. По крайней мере, как узнало агентство Reuters, производители уже подали заявку.

Соответствующая информация чуть позже появилась и на сайте Южнокорейского Агентства по безопасности продуктов питания и лекарственных средств. Заявка о рассмотрении российского препарата поступила 20 августа.

«КовиВак» — российская вакцина, разработанная Центром имени Чумакова. Она была зарегистрирована в РФ в феврале 2021 года.

В начале августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цена за 50 доз вакцины, она составит 21 тысячу 650 рублей. Этот препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Кроме «КовиВака» в России производят еще несколько вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона». Считается, что «КовиВак» менее реактогенен и способствует выработке меньшего количества антител.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 августа анонсировала выход пятой российской вакцины от коронавируса. По ее словам, новый препарат вскоре выйдет. Пока никаких других подробностей нет.

Масштабная кампания по вакцинации населения началась в России в январе этого года. Летом эпидемическая ситуация ухудшилась, из-за чего ряд регионов ввел обязательную вакцинацию части населения.