Потребительский миф: производители ответили ФАС на замечания о порошках
«Во многих странах есть распространенный потребительский миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», — сказал Бобровский РБК.
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По его словам, требование ФАС противоречит российскому законодательству, поскольку компании производят товары согласно требованиям нормативных актов РФ и ЕАЭС и не могут руководствоваться документами других государств. Бобровский заметил, что заявление антимонопольной службы наносит ущерб деловой репутации инвесторов, которые развивают производство в России и создают высокотехнологичные рабочие места.
Бобровский пояснил, что ФАС начала проверку стиральных порошков международных брендов на соответствие зарубежным аналогам весной 2018 года, и тогда АППИК БХ направила в ведомство письмо. Они обратили внимание на различия в формулах, режимах применения и во внешних условиях. Одним из существенных отличий порошков, которые продаются в ЕС и России, назвали разную степень их концентрации и различия в рекомендованной производителем дозировке на стирку.
ФАС совместно с Роспотребнадзором изучила порошки и капсулы Ariel и Persil. Эксперты пришли к выводу, что товары различаются, в частности по показателям «пенообразующая способность» и «моющая способность». В связи с этим ФАС направила предупреждения производителям этих товаров. Производителям рекомендовали либо изменить состав, либо сделать отметку на упаковке о том, что товар не соответствует зарубежному образцу.