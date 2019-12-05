Потребительский миф: производители ответили ФАС на замечания о порошках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает потребительский миф, распространяя информацию о лучшем качестве товаров, произведенных за рубежом. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский.

«Во многих странах есть распространенный потребительский миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», — сказал Бобровский РБК.

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По его словам, требование ФАС противоречит российскому законодательству, поскольку компании производят товары согласно требованиям нормативных актов РФ и ЕАЭС и не могут руководствоваться документами других государств. Бобровский заметил, что заявление антимонопольной службы наносит ущерб деловой репутации инвесторов, которые развивают производство в России и создают высокотехнологичные рабочие места.

Бобровский пояснил, что ФАС начала проверку стиральных порошков международных брендов на соответствие зарубежным аналогам весной 2018 года, и тогда АППИК БХ направила в ведомство письмо. Они обратили внимание на различия в формулах, режимах применения и во внешних условиях. Одним из существенных отличий порошков, которые продаются в ЕС и России, назвали разную степень их концентрации и различия в рекомендованной производителем дозировке на стирку.

ФАС совместно с Роспотребнадзором изучила порошки и капсулы Ariel и Persil. Эксперты пришли к выводу, что товары различаются, в частности по показателям «пенообразующая способность» и «моющая способность». В связи с этим ФАС направила предупреждения производителям этих товаров. Производителям рекомендовали либо изменить состав, либо сделать отметку на упаковке о том, что товар не соответствует зарубежному образцу.