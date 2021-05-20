Производители и продуктовые ретейлеры увеличили доходы в 2020 году

Производители и продуктовые сети в 2020 году увеличили доходы от реализации на 11%, прибыль от продаж на 20%. Доходы выросли и у производителей сахара и растительного масла, в отношении которых правительство было вынуждено ввести госрегулирование цен.

По данным исследования РЭУ имени Плеханова, которое оказалось в распоряжении «Коммерсант», прошлой весной и летом агрокомпании заработали около 11 миллиардов рублей чистой прибыли.

В 2020 году рентабельность активов производителей продуктов питания в России в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности. По сравнению с 2019 году в прошлом году доходы от реализации выросли на 11%, а прибыль от продаж на 20%, объяснила доцент кафедры экономстатистики РЭУ Ольга Лебединская.

Согласно исследованию РЭУ, производители продовольствия в 2020 году увеличили продажи на 32% по сравнению с прошлым годом — с 451 миллиарда рублей до 596 миллиардов. Чистая прибыль компаний выросла с 11 миллиардов рублей до 27, это на 69% больше, по сравнению с 2019 годом.

Продовольственный ретейл также не испытывал проблем в прошлом году. Доходы от реализации выросли на 41% относительно 2019 года, а прибыль от продаж увеличилась в 1,5 раза.

Производители масла и сахара, в отношении которых в 2021 году было принято о фиксации цен, по оценке РЭУ получили сверхмаржинальность.

Экономисты анализировали открытые данные крупнейших компаний пищевой и сельхозперерабатывающей промышленности России и продовольственного ретейла, а также использовали первичные данные из отчетности базы «СПАРК-Интерфакс».