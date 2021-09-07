Производители холодильников пожаловались на риск дефицита бытовой техники

В Россию стало сложнее ввезти хладагенты для производства и обслуживания холодильников, кондиционеров и другого оборудования. На импорт фактически установили квоту, хотя законодательно процесс не закрепили. Из-за этого возникает риск дефицита бытовой техники.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) уведомила о ситуации министра экономического развития Максима Решетникова. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на письмо.

Ввоз хладагентов и техники, которая их содержит, стал невозможен для части импортеров с июля 2021 года. Авторы документа попросили Решетникова обратиться в Минприроды и указать «на недопустимость введения ограничения на ввоз» хладагентов. Легитимных правовых актов, добавили они, на это нет.

В Минпромторге, куда перенаправили письмо, в свою очередь заявили, что рисков для использующих хладагенты производств нет. В Минприроды начали прорабатывать поднятый РАТЭК вопрос.

В 2016 году в мире решили ограничить вещества, которые используются в производстве кондиционеров, холодильного и морозильного оборудования, а также ингаляторов. Они пришли на смену разрушающим озоновый слой хладагентам и менее опасны, но все равно способствуют усилению парникового эффекта.