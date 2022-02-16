Производители детского пюре предупредили о росте цен

Ассоциация производителей «Русбренд» выступила с идеей не маркировать товары для детей. В противном случае питание может подорожать. Организация направила письмо в Минэкономразвития. С документом ознакомилась газета «Известия».

«Русбренд» предположил, что в из-за эксперимента по маркировке товаров могут подорожать грузоперевозки, упаковка, себестоимость детского питания может вырасти на 10%.

Ассоциация в своем письме напомнила, что детское питание является социально значимым товаром первой необходимости. Также немаловажно, что в данном сегменте самый высокий уровень импорта (25–30%), а для иностранной продукции предлагаются еще более дорогостоящие решения. Все это может привести к дефициту товара, заметили в бизнесе.

Также «Русбренд» подчеркнул, что не знает случаев, когда регуляторы фиксировали контрафакт в этой области, соответственно, необходимость маркировки сомнительна.

Кроме того, производители выразили мнение, что дополнительные ограничения, наоборот, могут снизить качество детского питания, ведь дополнительные манипуляции с упаковкой, вероятно, могут привести к нарушению правил транспортировки и хранения.