Производители детского питания пригрозили ростом цен на продукцию
«Известия»: маркировка детского питания приведет к росту цен на продукцию
Подготовку к маркировке детского консервированного питания предложили приостановить: бизнес отметил, что это приведет к росту цен на продукцию. Инициатива внедрить ее принадлежала Минпромторгу, сообщила газета «Известия».
В ассоциации «Русбренд» уверены, что идентификация цифровыми знаками может значительно сказаться на цене продукции. Это произойдет на фоне подорожания упаковки, грузоперевозки и общего роста себестоимости товара.
«Русбренд» объединяет крупнейших производителей в России.
В письме, которое организация направила в Минэкономразвития, указано, что стоимость продукции может вырасти на 10%. Там также отмечено, что продукция детского питания относится к социально значимым товарам первой необходимости. Среди всех малообеспеченных домохозяйств, по оценкам Минтруда, на семьи с детьми приходится почти 90%.
МЭР готовит оценку инициатив Минпромторга.
В России стартовал эксперимент по маркировке электронных сигарет, а также жидкостей для них. Он продолжится немногим больше года и завершится 28 февраля 2023-го. Маркировка электронных сигарет должна обезопасить население от контрафактного никотина и обелить отрасль, считает руководитель товарной группы «Табак», оператор маркировки ЦРПТ Андрей Железнов.