Производители детского питания пригрозили ростом цен на продукцию

Подготовку к маркировке детского консервированного питания предложили приостановить: бизнес отметил, что это приведет к росту цен на продукцию. Инициатива внедрить ее принадлежала Минпромторгу, сообщила газета «Известия».

В ассоциации «Русбренд» уверены, что идентификация цифровыми знаками может значительно сказаться на цене продукции. Это произойдет на фоне подорожания упаковки, грузоперевозки и общего роста себестоимости товара.

«Русбренд» объединяет крупнейших производителей в России.

В письме, которое организация направила в Минэкономразвития, указано, что стоимость продукции может вырасти на 10%. Там также отмечено, что продукция детского питания относится к социально значимым товарам первой необходимости. Среди всех малообеспеченных домохозяйств, по оценкам Минтруда, на семьи с детьми приходится почти 90%.

МЭР готовит оценку инициатив Минпромторга.

В России стартовал эксперимент по маркировке электронных сигарет, а также жидкостей для них. Он продолжится немногим больше года и завершится 28 февраля 2023-го. Маркировка электронных сигарет должна обезопасить население от контрафактного никотина и обелить отрасль, считает руководитель товарной группы «Табак», оператор маркировки ЦРПТ Андрей Железнов.