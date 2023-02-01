Общество 01 февраля 2023, 10:34 Производители бытовой техники захотели выкупить заводы Bosch, LG и Samsung в России «Коммерсант»: три бренда бытовой техники захотели выкупить заводы Bosch, LG в России

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Несколько отечественных и китайских производителей обсуждают аренду и покупку российских заводов Bosch, LG и Samsung, которые ограничили работу в стране в 2022 году. По данным «Коммерсанта», интерес, в частности, проявили бренд Hisense из КНР и две компании из России — Kuppersberg и Schaub Lorenz.

Kuppersberg и Schaub Lorenz выпускают вытяжки, холодильники, варочные панели и другую бытовую технику на контрактном производстве в Турции и Китае.

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По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, вендоры планируют не только производство под своим брендом, но и размещение контрактного производства экс-владельцев заводов. Он отметил, что компании уже обращались в Минпромторг за консультациями, но пока договоренностей по этому вопросу не достигли.

В министерстве изданию заявили, что поддерживают локализацию высокотехнологичных производств в России, но планы компаний по покупке мощностей комментировать не могут.