Производители беспилотников заявили об угрозе отрасли из-за запретов на полеты дронов | 360°

Общество 08 ноября 2022, 12:44 Производители беспилотников заявили об угрозе отрасли из-за запретов на полеты дронов «Коммерсант»: участники рынка выразили опасения из-за полного запрета на полеты дронов Unsplash

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Участники российского рынка коммерческих беспилотников обеспокоены введением запретов на полеты дронов. Ранее такое решение приняли уже в трех регионах. По подсчету производителей и операторов беспилотников, при полном запрете на полеты во всех субъектах страны их потери составят около 10 миллиардов рублей в год. Они убеждены, что вместо запретов можно было ввести другие способы контроля, написал «Коммерсант».

По данным профильной ассоциации «Аэронекст», угроза веерного запрета на полеты беспилотных воздушных судов (БВС) есть во всех регионах страны. Пока она действует в Саратовской, Нижегородской и Тульской областях.

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«Запрет ударит по нефтегазовой, энергетической, строительной, горнодобывающей и иным отраслям», — заявил изданию глава «Аэронекста» Глеб Бабинцев.

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По его словам, ассоциация собирается обратиться в администрацию президента и к властям регионов, чтобы отменить запрет на полеты.

В общей сложности в России работает около 40 компаний, которые предоставляют услуги с применением беспилотников. Одной из пострадавших стала организация «Финко». Из-за запрета она потеряла контракты на 1,2 миллиона рублей, один из них которых касался мониторинга трубопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В компании «Аэроскрипт» полагают, что вместо полных запретов можно было бы усилить превентивный контроль с помощью цифровых решений, например, предоставлять доступ к воздушному пространству только пилотам, прошедшим электронную идентификацию, чтобы не ставить отрасль под угрозу.