Общество 14 марта 2023, 02:44 Производителей сигарет захотели обязать получать лицензии в России Минфин призвал ввести лицензирование для производства сигарет Pxhere

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Производство сигарет необходимо сделать лицензируемой деятельностью. Законопроект для этого разработали в Минфине. Норма коснется табачной и никотиносодержащей продукции. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

За основу нового законопроекта взяли аналогичные нормы, которые сейчас действуют на алкогольном рынке. Новые правила введут, чтобы не создавать нагрузку малым и средним предпринимателям и региональным бюджетам.

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Лицензирование табачного рынка планируется ввести с использованием системы маркировки Центра развития перспективных технологий. В ней будут учтены фактура об объемах производства, оборот продукции и сырье. Новый порядок направлен на снижение нелегального оборота, пояснили в Минфине.

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Замглавы ведомства Георгий Голованов заявил, что обязательная цифровая маркировка плюс повышающиеся акцизы действуют только для легальной продукции. А нелегальная маркировка избегает все запреты.

Ранее депутаты Госдумы обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ввести полный запрет на продажу табачной продукции на заправках. Сейчас в России табачную продукцию уже запрещено продавать в аэропортах, вокзалах, медучреждениях и учреждениях культуры.