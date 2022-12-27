Общество 27 декабря 2022, 08:08 Производителей сахара в России могут вновь обязать зафиксировать цены «Ведомости»: в России могут ввести потолок цен на сахар из-за резкого подорожания РИА «Новости»

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Производители сахара получили предупреждение от Минсельхоза России. Если в I квартале 2023 года оптовая стоимость продукта превысит 50-53 рубля за килограмм, то придется ввести потолок цен. Об этом сообщили «Ведомости».

На прошедшем 26 декабря совещании замминистра сельского хозяйства Оксана Лут обратила внимание на резкий рост оптовой стоимости сахара. Так, на период с 19 по 25 декабря цена на продукт взлетела на 10-15% в зависимости от производителя и региона.

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Присутствовавший на совещании генеральный директор компании «Продимекс» Виктор Алексахин объяснил, что на рост цен повлияло снижение курса рубля. Остальные участники — представители компаний-производителей — от комментариев воздержались.

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Лут напомнила о соглашении, ограничивающем цены на сахар, которое заключили между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями сахара и торговыми сетями. Документ приняли 16 декабря 2020 года после того, как на рост цен на продукты первой необходимости обратил внимание президент страны Владимир Путин.

Замминистра посоветовала не превышать стоимость на продукт. В противном случае придется подписывать новое соглашение о сдерживании цен.