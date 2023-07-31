Общество 31 июля 2023, 15:32 Производителей и продавцов табака в России будут сажать в тюрьму при отсутствии лицензии Президент Путин подписал закон о лишении свободы до 5 лет за оборот табака без лицензии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответствовать за производство и продажу табака и табачной продукции без лицензии. Нарушителем грозит до пяти лет тюрьмы. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Поправки внесли в статью 171.3 УК РФ, которая предусматривает наказание за незаконное производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции.

Реклама

За производство, закупку, поставку, хранение табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без лицензии человека могут оштрафовать на сумму от полумиллиона до миллиона рублей, отправить на принудительные работы до трех лет или в тюрьму на тот же срок.

Наказание за эти же преступления, совершенные в крупном размере (от одного миллиона рублей) или организованной группой, будет заключаться в штрафе в размере от трех до четырех миллиона рублей, принудительных работах до пяти лет или в лишении свободы на это же время.

Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.