Производитель водки Beluga Group планирует выполнить четырехлетний план за три года

Финансовый аналитик Антон Шабанов рассказал, что российский производитель водки Beluga Group смог провести SPO (secondary public offering, вторичного после IPO размещения акций на рынке) на 12,7% акционного капитала и получить более пяти миллиардов рублей прибыли. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

По словам эксперта, этого показателя удалось достичь благодаря привлечению в бизнес международных и российских инвесторов. Например, одним из них стала компания BlackRock. Ее присутствие подтверждает перспективы акций Beluga Group, которые должны вырасти в цене.

В 2020 году оборот компании составил 63 миллиарда рублей, в 2024 году бизнес планируется удвоить. По словам аналитика, одним из инструментов достижения цели является SPO.

Теперь Beluga Group планирует выполнить четырехлетний план за три года. В компании рассчитывают на ускоренное развитие экспорта известной во всем мире водки и активную цифровизацию.