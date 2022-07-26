Производитель упаковки Tetra Pak передаст подразделение в России местному руководству

Производитель упаковки Tetra Pak передаст российское подразделение «местной команде менеджмента». Такое решение в компании приняли из-за невозможности поддерживать ее операционную деятельность.

«В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России», — указано в сообщении Tetra Pak.

В пресс-релизе подчеркнули, что компания стремится обеспечить «непрерывность бизнеса своих заказчиков, а также сохранение доступности продуктов первой необходимости».

Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация. Она сосредоточится на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на «развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков», добавили в Tetra Pak.

Tetra Pak входит в частную ГК Tetra Laval Group, штаб-квартира которой находится в Швейцарии. Компания производит упаковку для пищевых продуктов более чем в 170 странах.