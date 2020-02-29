Производитель сухого льда рассказал, что привело к гибели людей на вечеринке Диденко

Производитель сухого льда рассказал, что из-за нарушения техники безопасности углекислый газ в бассейне, где погибли гости Екатерины Диденко, растворился мгновенно.

«Сухой лед — это концентрированный углекислый газ. Что произошло: вот эти 20 с лишним килограммов были выброшены в воду, и за счет разницы температур (−70 — температура сухого льда, вода градусов 20 там была, получилась разница в 90 градусов) возникло мгновенное испарение», — сказал руководитель корпоративных коммуникаций завода по производству сухого льда «Реал-Инвест» Олег Уланов изданию «Подъем».

По словам Уланова, люди, которые находились в бассейне, потеряли сознание не из-за отравления, а из-за того, что им не хватило воздуха.

Собеседник издания, кроме того, удивился объемам сухого льда. Уланов отметил, что от килограмма сухого льда эффект на воде был бы таким же, зато концентрация углекислого газа была бы намного меньше. Он назвал произошедшее нарушением техники безопасности.

Три человека погибли во время празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко в Москве. Имениннице устроили сюрприз и засыпали бассейн 25 килограммами сухого льда, однако уже через несколько минут в бане было нечем дышать. Среди погибших муж Диденко.