Производитель стройматериалов Kingspan анонсировал уход из РФ

Ирландское предприятие Kingspan, занимающееся производством сэндвич-панелей, объявило о своем уходе из России. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу компании.

«Хотя решение об уходе было принято ещё в начале марта, потребовалось несколько недель, чтобы подготовить всё необходимое для организованного осуществления этого процесса», — цитирует сообщение компании Life.

Отмечается, что ключевым приоритетом для Kingspan является благополучие и безопасность ее работников. По данным издания, у компании два производителя в России — заводы в Невинномысске (Ставропольский край) и Гатчинском районе Ленобласти.