Как минимум 500 человек сократили в компании «Региональные самолеты». Организация производит самолеты Sukhoi SuperJet 100. Эта информация не подтверждена.

О массовом сокращении сотрудников сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. SSJ100 производила компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), однако в 2019 году она присоединила еще две «дочки» к ПАО «Корпорация „Иркут“». В феврале 2020-го ГСС стала филиалом «Иркута» под названием «Региональные самолеты».

До объединения с «Иркутом» в ГСС числились примерно три тысячи сотрудников. В организации еще в 2019 году ставили задачу оптимизировать штат на 900 человек, но источник не уточнил, какая часть из этой задачи выполнена.

По информации сайта, который сослался на отчетность 2020 года, после присоединения ГСС к «Иркуту» в объединенной компании числились 17 тысяч человек. Это на 700 меньше, чем в «Иркуте» и ГСС на конец прошлого года.

Собеседники сайта в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сказал, что сокращения коснулись инженерного состава, работавшего в Жуковском. Однако им дали работу в холдингах ОАК.