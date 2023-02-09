Общество 09 февраля 2023, 16:45 Производитель сигарет Kent и Vogue продаст бизнес в России до конца года Проиводитель табачной продукции BAT продаст бизнес в РФ и Белоруссии в 2023 году Pxhere

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Производитель табачной продукции British American Tobacco (Kent, Vogue, «Ява золотая») передаст свой бизнес в России и Белоруссии новым владельцам уже в этом году. Компания распространила информацию об этом сегодня, 9 февраля.

«Рост выручки в текущем году в постоянной валюте составит 3–5%, рост зависит от сроков передачи российского и белорусского бизнеса, который, как ожидается, завершится в 2023-м», — указано в сообщении.

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О приостановке инвестиций в российский бизнес BAT информировала еще в марте 2023 года, а вскоре объявила и о планах завершить работу в России. В стране трудились 2,5 тысячи сотрудников этой компании.

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BAT не делала официальных заявлений о том, кому передаст свой бизнес в России. СМИ писали о том, что это может быть ГК СНС.

Компания оказывает гумпомощь Украине. В этой стране деловые и производственные операции British American Tobacco приостановили, при этом сотрудников поддержали — даже обеспечили местом временного проживания.