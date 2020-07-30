Производитель школьной формы рассказала о новых стандартах

По ее словам, изменения коснутся только качества, модель останется прежней. Алдушина рассказала, что стандарт необходимо ввести, чтобы отечественным производителям иметь преимущество перед импортными. Специалист подчеркнула, что он будет добровольным. Если производитель на своей этикетке напишет, что форма выпущена по стандарту, то родители будут знать, что изделие соответствует нормам гигиены.

«Исходя из этого предприятие, если уж поставило, что оно выпустило по стандарту „такому-то“, оно отвечает по всем правилам за то, что оно поставило этот стандарт», — пояснила специалист.