Американская компания McCormick & Со, владеющая известным брендом специй и приправ Kamis, может покинуть российский рынок. Российские производители надеются заменить ее. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

В российской структуре компании уже недоступно 25% ассортимента, а часть сетей жалуются на перебои с поставками остальной продукции. Один из источников издания отметил, что сейчас продукция Kamis не ввозится из Европы в Россию.

McCormick приостановила операции в России, включая инвестиции и промоакции, в марте. Корпорация пообещала следить за ситуацией.

Уход Kamis не ударит по российскому рынку специй, рассказал «Коммерсанту» директор петербургской сети «Вкустер» Сергей Плис. Он пояснил, что специи — конкурентный сегмент, в котором представлены локальные производители и есть предложения о поставках от грузинских и армянских компаний.

Корпорация McCormick & Co., Inc. занимается производством, маркетингом и реализацией специй, приправ и вкусовых ингредиентов. Производство идет на 27 заводах, расположенных в Европе, Азии, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Около 20 брендов корпорации представлены в 150 странах мира.

На российском рынке компания Kamis присутствует с 1998 года и стала одним из самых узнаваемых брендов специй и приправ.