Производитель презервативов Contex и Durex передаст управление российским бизнесом

Британский концерн Reckitt, владеющий брендами презервативов Contex и Durex, объявил о передаче российского бизнеса в руки третьих лиц, сообщила пресс-служба.

«Мы будем тесно сотрудничать с нашими коллегами в России над деталями различных вариантов, доступных для обеспечения производственного процесса», — сообщили в концерне.

В российских подразделениях Reckitt трудятся более 1300 сотрудников, компания обязалась выплачивать им заработную плату до конца 2022 года.

Помимо презервативов Reckitt производит чистящие средства Dettol, Finish, Harpic и лекарственные препараты, такие как «Нурофен».

Ранее компания сообщала о приостановке капиталовложений, рекламы, спонсорства и продвижения своих российских проектов.