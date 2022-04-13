Производитель презервативов Contex и Durex передаст управление российским бизнесом
Британский производитель презервативов Reckitt передаст управление бизнесом в РФ
Британский концерн Reckitt, владеющий брендами презервативов Contex и Durex, объявил о передаче российского бизнеса в руки третьих лиц, сообщила пресс-служба.
«Мы будем тесно сотрудничать с нашими коллегами в России над деталями различных вариантов, доступных для обеспечения производственного процесса», — сообщили в концерне.
В российских подразделениях Reckitt трудятся более 1300 сотрудников, компания обязалась выплачивать им заработную плату до конца 2022 года.
Помимо презервативов Reckitt производит чистящие средства Dettol, Finish, Harpic и лекарственные препараты, такие как «Нурофен».
Ранее компания сообщала о приостановке капиталовложений, рекламы, спонсорства и продвижения своих российских проектов.