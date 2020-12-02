Производитель печеночного паштета зарегистрировал товарный знак «Печенеги» после речи Путина

После вдохновляющего весеннего выступления российского президента Владимира Путина новосибирский производитель мясных консервов ООО «РРК-Сибирь» зарегистрировал товарный знак «Печенеги». Предпринимателей осенило буквально за три дня.

Полгода назад Владимир Путин заявил, что Россию когда-то терзали и печенеги, и половцы, а с коронавирусной заразой страна тем более справится. Однако это не помешало производителю консервов увидеть в образе врага коммерческую выгоду.

«Между той речью и подачей заявки, действительно, прошло буквально дня три. Мы решили, что это надо увековечить и материализовать», — передает РИА «Новости» слова директора департамента маркетинга компании Дмитрия Петрова.

Он отметил, что основным продуктом из линейки «Печенегов» будет печеночный паштет. Что еще туда войдет, пока неизвестно.

В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что запоминающиеся фразы про печенегов возникли по инициативе самого президента Владимира Путина. Речь прозвучала на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусом 19 апреля.