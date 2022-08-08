Производитель отзовет более 105 тысяч автомобилей Kia Rio из России

Южнокорейская компания Kia решила отозвать в России порядка 105 405 автомобилей модели Rio, выпущенных с 2013 по 2018 год, из-за технических проблем. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные Росстандарта.

По информации ведомства, главной причиной являются возможные технические проблемы в данной серии машин, в том числе с подушками безопасности.

«Причина отзыва транспортных средств: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля Airbag. На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля Airbag и при необходимости его замена», — объяснили в ведомстве.

Водителей авто уведомят о том, что им необходимо явиться к дилеру. Узнать, попадет ли автомобиль под отзыв, можно при помощи списка VIN-номеров, которые размещены на сайте Росстандарта.