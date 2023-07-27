Общество 27 июля 2023, 16:22 Производитель одежды Цыганов рассказал, что в жару лучше отказаться от тканей темных цветов

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В жаркую погоду лучше делать выбор в пользу светлых дышащих тканей, иначе серьезно возростает риск перегрева. Об этом «Газете.ru» рассказал производитель одежды, создатель и генеральный директор компании-производителя спортивной одежды Forward Виталий Цыганков.

Он призвал носить одежду из хлопка, причем выбирать более свободные фасоны. Потому что синтетические футляры по сути зажимают тело в тиски и не дают кофе дышать. Также облегающая одежда и ненатуральные ткани могут спровоцировать сыпь. Наконец, в приоритете — светлые оттенки. Потому что темные — как магни для солнечных лучей, и в них легче заработать тепловой удар.

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