Сетью американского производителя и продавца обуви Crocs теперь будет управлять новая структура экс-главы российского Crocs Эрика Пети — ООО «Клэр». Об этом написала газета «Коммерсант».

По сведениям сервиса «РБК Компании», ООО «Клэр» зарегистрировано 13 мая 2022 года. Пети Эрик Пети и Евгений Трегубенко являются учредителями. Пети принадлежит 85%, оставшаяся часть — Трегубенко. Последний — совладелец юридической RT-Group, сопровождающей сделки M&A в России для иностранных инвесторов.

«В контактных данных к вакансиям в профиле российского подразделения „Крокс Си-Ай-Эс“ появилась почта на домене claire.shoes, пишет газета. ООО „Клэр“, в частности, перешло управление магазином в торговом центре „Афимолл“ в Москве, который уже открылся. Еще один возобновил работу в „Метрополисе“», — сказано в материале РБК.

Источник газеты «Коммерсант», близкий к Crocs в России, подтвердил передачу российских магазинов под управление «Клэр». Компания также будет работать с франчайзи. При этом собеседник издания заявил, что онлайн-магазин Crocs не возобновит работу в России.

Официальных комментариев пока нет.