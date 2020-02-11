Производитель объяснил «взрыв» колбасы в Туле

Докторская колбаса могла «взорваться» из-за нарушений условий хранения. Жительница Тулы купила ее за четыре дня до окончания срока годности, а за два месяца с колбасой могло многое произойти.

«Можно предположить, что имело место нарушение условий хранения. При температуре воздуха от 0 до +6 градусов и относительной влажности не выше 75% срок годности составляет 60 суток. При нарушении целостности упаковки при соблюдении тех же условий — трое суток», — рассказал РИА «Новости» представитель «Группы Агроком», в состав которой входит колбасный завод «Тавр».

Представитель компании рассказал, что вместе со взорвавшейся колбасой 14 декабря произвели 11,34 тонны продукта. Сейчас они определяют, где могла быть допущена ошибка: в сырье, термических режимах, на выходном контроле или при лабораторных исследованиях. Компания собирается отследить путь всей колбасы из этой партии.

Жительница Тулы рассказала в соцсетях, что купила 8 февраля колбасу, но на следующий день «Докторская» взорвалась. У женщины нашлись и свидетели, которые подтвердили, что взрыв произошел буквально через пару минут после того, как колбасу достали из холодильника, пока они готовили чай.