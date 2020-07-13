Производитель назвал причину роста цен на анальгин

В первой половине 2020 года цена на анальгин от новосибирского фармпроизводителя Renewal значительно выросла в сравнении с прошлым годом. Директор по маркетингу компании Денис Лубов рассказал, в чем причина.

«Среднее подорожание упаковки таблеток „Анальгин“ 500 мг от Renewal („ПФК Обновление“) составило 16,5% за период первого полугодия 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года. Это не связано с пандемией, причина в удорожании импортируемой составляющей продукции», — пояснил Лубов агентству РИА «Новости». По словам маркетолога, в ближайшее время цены расти не будут.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в июне средняя цена на популярное в России обезболивающее выросло на 26,5%. Специалисты аналитической компании DSM Group утверждают, что анальгин подорожал на 38%. При этом цена на лекарство формируется в зависимости от производителя. Больше всего подскочила стоимость препарата от компании «Медисорб» — до 14 рублей. Выросла цена на анальгин от производителя «Авексима» - до 65 рублей.