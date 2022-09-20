Производитель масла «Олейна» продаст бизнес в России | 360°

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Производитель масла «Олейна» продаст бизнес в России

Производитель масла «Олейна» компания Bunge объявила о продаже бизнеса в России

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Агропромышленная компания Bunge, которая производит масла «Олейна» и Ideal, объявила о продаже бизнеса по переработке масличных семян в России. На продажу выставлен завод в Воронеже. Компания сообщила об этом в пресс-релизе.

Покупателем выступил Карен Ванецян, контролирующий акционер Exoil Group и обладающий 25-летним опытом в агропромышленном бизнесе.

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«Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов», — говорится в пресс-релизе.

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Исполнительный директор Bunge Грег Хекман в заявлении поблагодарил команду за работу в сложных условиях и выразил уверенность, что под руководством нового владельца компания продолжит удовлетворять потребности покупателей.

Из пресс-релиза следует, что штат американской агропромышленной компании составляет около 23 тысяч человек в более чем 40 странах. Bunge — мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла.

Современный производственный комплекс в Воронежской области начал свою работу в 2008 году. Мощность завода составляет 540 тысяч тонн сырья в год — там производят свыше 200 миллионов бутылок подсолнечного масла.

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