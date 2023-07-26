Общество 26 июля 2023, 00:10 Производитель Lipton, Rexona и Domestos решил продолжить работу в России Глава Unilever Шумахер: решение продолжить работу в России — «наименее плохой» вариант Freepik

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Британский производитель Unilever решил продолжить работу в России в ограниченном виде. Гендиректор компании Хейн Шумахер назвал это «наименее плохим» вариантом в настоящих условиях. Его слова привело агентство Reuters.

В статье отмечается, что Unilever уже более года критикуют за то, что компания остается в России. Как отметил Шумахер, руководство рассматривало несколько вариантов выхода из этой ситуации. В том числе уйти из РФ, однако это привело бы к национализации компании.

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Другой вариант — продать российский бизнес, но найти подходящего покупателя не удалось. Поэтому компания выбрала «наименее плохой» вариант — остаться в России в ограниченном виде.

«Ни один из вариантов на самом деле не является хорошим, но окончательный выбор вести наш бизнес в ограниченном формате является наименее плохим», — сказал Шумахер.

Unilever принадлежит более 400 брендов. В России компания выпускала продукты питания (Knorr, «Балтимор», Calve, Lipton, Brooke Bond, «Инмарко»), бытовую химию (Cif, Domestos, Glorix) и средства личной гигиены (Rexona, Dove, Axe, Camay, Timotei).